Monza Lazio, la moviola dei quotidiani sportivi: il direttore di gara Colombo promosso

Monza Lazio, queste le valutazione dei principali quotidiani sportivi sulla direzione di gara dell’arbitro Colombo

La Lazio ha vinto la dodicesima giornata di campionato contro il Monza e dal punto di vista arbitrale non ci sono stati episodi clamorosi da segnalare. Queste le valutazione dei principali quotidiani sportivi sulla direzione di gara di Colombo:

MESSAGGERO – «6, viene contestato dal pubblico brianzolo ma il tocco di Tavares sulle spalle di Bianco in area è impercettibile. Ben altri i torti che il Monza ha subito con Atalanta e Milan nelle due sconfitte precedenti».

CORRIERE DELLO SPORT – «6, soglia di intervento (tecnico) esagerata (37 falli fischiati) per Colombo: nonostante i 5 comminati, manca qualche cartellino, ha rischiato tantissimo Pedro Pereira già ammonito. Giusto fa proseguire sul contatto in area della Lazio su Bianco. Non c’era l’ultima punizione del Monza (Gigot tocca nettamente il pallone)».