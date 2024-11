Monza-Lazio, le probabili formazioni: le scelte ipotetiche di Nesta e Baroni

Monza-Lazio, alla vigilia della delicata partita del Brianteo con la formazione di Nesta ecco quali potrebbero essere le probabili scelte dei due tecnici

Manca sempre meno al ritorno in campo della Lazio, la quale prima di lasciare spazio alla sosta delle nazionali sfiderà il Monza dell’ex mai dimenticato Alessandro Nesta, in estrema necessità di fare punti per la lotta salvezza. Queste alla vigilia dovrebbero essere le probabili scelte del tecnico romano e di Baroni

Monza (3-4-2-1): Turati, Izzo, P. Marì, Carboni, Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos, Maldini, Mota Carvalho, Djuric. All. Nesta

Lazio (4-2-3-1): Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia, Zaccagni, Castellanos. All. Baroni