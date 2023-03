Monza-Lazio, i precedenti della sfida

Monza-Lazio, domenica la formazione di Sarri sfiderà il club lombardo, ripercorriamo tutti i precedenti di questa partita

Domenica pomeriggio andrà in scena la 19° sfida tra Lazio e Monza, la seconda per quanto riguarda invece le partite in serie A. Nei diciotto incontri ad avere la meglio è stata la formazione biancoceleste con 6 vittorie, mentre la formazione lombarda ha vinto cinque volte, i pareggi sono stati sette.

L’ultimo incrocio è di questa stagione che ha visto trionfare la formazione di Sarri per 1-0, e i tifosi capitolini si augurano che anche domenica la storia possa ripetersi.