Monza Lazio, un diffidato nei biancocelesti: ecco chi rischia di saltare l’Empoli. In caso di ammonizione sarà squalificato

Sabato 4 maggio alle ore 18:00 andrà in scena il match tra Monza e Lazio, valevole per la trentaseiesima giornata di campionato. I biancocelesti sono alla ricerca dei tre punti per continuare a sognare la qualificazione alla prossima Champions League.

Per l’occasione, un solo giocatore di Tudor è diffidato ed in caso di ammonizione salterà la sfida casalinga contro l’Empoli: si tratta di Pedro.