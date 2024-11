Monza Lazio, i biancocelesti cercano la scossa: il dato in trasferta

Monza Lazio, contro i brianzoli i biancocelesti cercano di invertire il trend che li vede in difficoltà lontano dall’Olimpico: il dato sulle trasferte

Mentre l’Olimpico è diventato un fortino per la squadra di Baroni, oggi in occasione di Monza Lazio i biancocelesti sono chiamata a invertire il trend che li vede faticare lontano dalla capitale.

Come riportato dal Corriere della Sera infatti i biancocelesti in 5 partite lontano dalle mura amiche, ha raccolto appena 6 punti, la peggiore tra le squadre di alta classifica come bottino in trasferta.