Monza Lazio, doppio cambio per Baroni: Tavares e Zaccagni finiscono le energie. Ecco i sostituti

Monza Lazio, Marco Baroni decide di inserire forze fresche per cercare di mantenere il vantaggio all’U-Power Stadium

Mancano 15 minuti più recupero al termine di Monza–Lazio. Il risultato è sempre inchiodato sull’1-0 per i biancocelesti, ma i brianzoli stanno spingendo per trovare la rete del pareggio. Per questo motivo, Baroni prova ad inserire forze fresche.

Escono Tavares e Zaccagni, autore del gol che sta decidendo la partita, ed entrano Pellegrini e Noslin per cercare di mantenere la rete di vantaggio.