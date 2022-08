Mondiali Qatar 2022, anticipata la data di inizio: ecco i dettagli

Mondiali Qatar 2022, anticipata la data d’inizio. Tutti i dettagli in vista della competizione in programma a novembre

La FIFA ha annunciato una novità importante in vista dei Mondiali in Qatar 2022. È stata anticipata la data d’inizio della competizione, che prenderà il suo via domenica 20 novembre alle ore 17.00.

Cambia anche la partita inaugurale: non più Senegal-Olanda, bensì Qatar-Ecuador taglierà i nastri di partenza della manifestazione nella cornice dell’Al Bayt Stadium.