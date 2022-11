Mondiali 2022, Orsato arbitrerà la gara inaugurale tra Qatar ed Ecuador

Il fischietto italiano Daniele Orsato è stato designato per arbitrare la gara inaugurale dei Mondiali in Qatar 2022 tra Qatar ed Ecuador

Daniele Orsato è l’arbitro designato per Qatar Ecuador, gara inaugurale dei Mondiali in Qatar. Calcio d’inizio fissato per domenica alle 17 italiane.

Per il direttore di gara di Schio però è una notizia agrodolce. Perché, tradizionalmente, chi dirige la gara inaugurale non viene poi nuovamente impegnato per la finale della rassegna continentale.