Modric: «Nessuno ci vedeva favoriti ma non importa»

Modric ha parlato alla vigilia della delicata semifinale contro l’Argentina, esternando le sue sensazioni a riguardo

Alla vigilia della delicata sfida contro l’Argentina – valevole per la semifinale di Qatar 2022 – Modric ha parlato ai microfoni di Rtve. Ecco le sue parole:

«È impressionante essere di nuovo in semifinale. È incredibile quello che sta facendo la nostra nazionale. Nessuno ci dava per favoriti, ma è normale. Tutti guardano ai grandi paesi. Dato che siamo piccoli nessuno pensava a noi, ma non ci importa che gli altri siano i favoriti e noi siamo nell’ombra. Possiamo solo fare del nostro meglio, impegnarci al massimo, e questa è esattamente la nostra forza».