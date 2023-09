Mitrovic: «Milinkovic mancherà alla Lazio. Serie A? Io tifo per la Roma» Le parole del giocatore

L’attaccante serbo Aleksandar Mitrovic ha parlato così a La Gazzetta dello Sport, dell’ex Lazio, Milinkovic Savic

MILINKOVIC – Sergej Milinkovjc-Savic è fortissimo. Mancherà alla Lazio, di cui è stato una leggenda, e anche alla Juve perché un giocatore come lui fa la differenza in tutte le big, ai bianconeri come all’Inter o al Milan. Meno male lo abbiamo noi all’Al-Hilal. Si sta trovando bene, Sergej, ma parla sempre con affetto dell’Italia.

ITALIA- Seguo il campionato italiano. Faccio il tifo per la Roma