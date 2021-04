Mirko Fersini, il ricordo della Lazio nell’anniversario della scomparsa FOTO

Con un post sul proprio profilo Twitter, la Lazio ha voluto ricordare Mirko Fersini nell’anniversario della sua scomparsa

Sono passati ormai nove anni da quel maledetto giorno, in cui Mirko Fersini, dopo diversi giorni di sofferenza in seguito all’incidente, lasciò questo mondo. Da quel momento un grande vuoto si è aperto nel cuore di tutto il mondo Lazio, colmato però dal grandissimo amore per questo ragazzo, a cui è stato anche intitolato il campo del Centro Sportivo di Formello.

Per questo, con un post sul proprio profilo Twitter ufficiale, la società ha voluto ricordare il giovane calciatore nell’anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 12 aprile 2012. Ciao Mirko!