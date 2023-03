Milinkovic svogliato pensa già alla cessione? Un dato dice il contrario sull’impegno del centrocampista serbo

Non ha i numeri di uno che sta tirando a campare, che aspetta giugno per ringraziare e salutare tutti. Sergej Milinkovic sta mettendo tutte le energie, tutto se stesso, si ammazza di fatica come sempre.

In Conference ha corso più di tutti, ha superato i 13.306 chilometri percorsi, almeno due in più rispetto ai migliori della serata. Anche a Napoli aveva piazzato il record di squadra (13.419 chilometri). E’ inconcludente, impreciso, difettoso nei controlli, esaspera di nuovo qualche individualismo, ma sta pensando alla Lazio, non solo a se stesso e al suo futuro.