Milinkovic, prossimi giorni decisivi per capire il suo futuro: la situazione

Milinkovic, il mercato in Premier terminerà l’8 agosto. Il Manchester United ha quattro giorni di tempo per chiudere l’affare con la Lazio

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic sarà deciso nei prossimi quattro giorni. Il Manchester United avrà a disposizione ancora un po’ di tempo per raggiungere l’accordo con la Lazio (il mercato in entrata, in Inghilterra, si concluderà l’8 agosto). Lotito continua a chiedere 90 milioni (bonus compresi) per privarsi del talento serbo. E’ in atto un vero testa a testa che, alla fine, potrebbe concludersi con un nulla di fatto.

EFFETTO DOMINO – Come riferito dal Corriere dello Sport, i Red Devils prima di sferrare l’attacco decisivo per Sergej vogliono capire le intenzioni del Real Madrid per Paul Pogba. In caso di addio del francese, gli inglesi per sostituirlo virerebbero su Milinkovic o Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona.

LAZIO IN ATTESA – La Lazio aspetta e per il momento non ha nemmeno tutta questa fretta di sapere cosa le riserverà il futuro. La dirigenza è sicura di riuscire a intervenire in modo opportuno ed efficace non appena si verrà a creare la necessità. E se alla fine non accadesse nulla e rimanesse tutto così com’è, di certo società e Inzaghi non si strapperebbero i capelli: Milinkovic è un valore aggiunto, il fiore all’occhiello di una squadra che punta alla Champions League. A dirla tutta, anche il Sergente non sarebbe così dispiaciuto. Lui è disposto a restare ancora un altro anno nella Capitale. La deadline è fissata per giovedì, ore 18, il momento della verità sta per arrivare.