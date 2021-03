Serbia Portogallo, Milinkovic in campo per 90′

Sergej Milinkovic è stato tra i protagonisti di Serbia Portogallo, match valido per le qualificazioni a prossimi Mondiali del Qatar

Con la pausa del campionato, le attenzioni sono tutte per i match validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. A spiccare questa sera era senza alcun dubbio la sfida tra Serbia e Portogallo.

La partita è terminata 2-2, con i gol di Kostic e Mitrovic per i padroni di casa e la doppietta di Diogo Jota per gli ospiti. Tra i protagonisti c’è stato anche Sergej Milinkovic. Dopo il mancato impiego di mercoledì contro l’Irlanda, il centrocampista della Lazio è rimasto in campo per tutti i 90′.