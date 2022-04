Milinkovic, otto o nove assist? Il dubbio sui numeri del Sergente

Ci sarebbero dei dubbi sul reale numero di assist di Milinkovic in questa stagione: nel mirino quello fatto contro il Cagliari

Ci sarebbero dei dubbi sul numero corretto di assist fatti in questa stagione da Sergej Milinkovic-Savic. Opta ne conta nove, ma il Corriere della Sera pone l’attenzione sul fatto che in realtà uno di questi non sarebbe da contare.

Ovvero quello fatto dal Sergente nel 3-0 contro il Cagliari. In quell’occasione, il serbo lanciò in profondità Felipe Anderson che dribblò Goldaniga, Lovato e Carboni prima di insaccare alle spalle di Cragno. E questo, infatti, non sarebbe da considerare come un assist. Anche la Serie A, inoltre, conta 8 assist per Milinkovic in campionato.