Milinkovic Manchester United, Il Messaggero: assalto sul gong del mercato

Calciomercato Lazio: il Manchester United non perde di vista Milinkovic a potrebbe tentare l’assalto a fine mercato

L’estate in corso sembrava quella decisiva per l’addio di Sergej Milinkovic-Savic alla Lazio, ma al momento sulla scrivania di Lotito non sono pervenute offerte soddisfacenti. Il Manchester United, però, non molla la pista che porta al serbo e non avrebbe tirato i remi in barca per portarlo in Premier League.

Come riportato da Il Messaggero, infatti, i Red Devils potrebbero tentare l’assalto al Sergente sul gong del mercato offrendo alla Lazio 50 milioni di euro. Poi spetterà a Lotito, che a inizio estate non voleva scendere sotto i 70 milioni per Milinkovic, se accettare o meno.