Milinkovic, le offerte latitano: ora i tifosi sognano la permanenza

Calciomercato Lazio: le offerte per Milinkovic stentano ad arrivare, così il Sergente potrebbe restare ancora in biancoceleste

Sergej Milinkovic-Savic, fino a qualche settimana fa, sembrava destinato a lasciare la Lazio per volare in qualche top club europeo. Come riportato da Il Tempo, però, le offerta per il Sergente stentano ad arrivare con la sola proposta del Manchester United da 55 milioni che non si è avvicinata alla richiesta di 90 milioni di Lotito.

La Juventus, altra pretendente per il Sergente, ha virato su Pogba e così si sarebbe chiusa anche quest’altra strada per il serbo. E allora i tifosi possono cominciare a sognare una permanenza alla Lazio di Milinkovic, anche se siamo ancora a fine maggio e il mercato è ancora lungo.