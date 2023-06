Milinkovic-Lazio, un grande punto interrogativo: ecco cosa ha ribadito Sarri a Lotito. La situazione sul Sergente

Come riferito da Il Messaggero, Milinkovic attira su di sé buona parte delle attenzioni di questo mercato estivo della Lazio. Sul suo futuro c’è ancora un enorme punto interrogativo. Sarri schiererebbe volentieri il giocatore in Champions, ma sa che significherebbe perderlo definitivamente a giugno a costo zero.

Il Sergente ha manifestato l’intenzione di non voler rinnovare e il Comandante non ha nascosto la necessità di una svolta in tempi brevi: “Se si va a un prolungamento ha un senso, se dovesse andare a zero sarebbe pesante”. Un pensiero che il tecnico avrebbe ribadito a Lotito, Calveri e Fabiani nell’incontro dello scorso 8 giugno dove si è parlato soprattutto di cessioni.