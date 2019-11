Milinkovic, che numero in allenamento del Sergente! – VIDEO

Milinkovic, il serbo questa mattina si è presentato benissimo in allenamento rendendosi protagonista di un numero eccezionale

Questa mattina la Lazio di mister Inzaghi è scesa in campo a Formello per il secondo allenamento in vista del match di domenica contro il Sassuolo. Presente anche il Sergente Milinkovic-Savic che si è fatto subito notare.

Il suo gesto tecnico, seguito dalla rete, è bellissimo e da rivedere mille volte.