Milinkovic, Lulic e Mauri nel mirino. E con lo Spezia...

I numeri di Milinkovic sono sempre più da capogiro. Positivi anche i suoi precedenti contro lo Spezia, avversario di oggi

A dirlo sono i numeri. A parlare, anche oggi, è sempre e comunque il campo. Milinkovic, anche per questa stagione, sarà il trascinatore della Lazio.

Parlando di statistiche, come rivelato dal report della Lega Serie A, il serbo ha nello Spezia uno dei suoi bersagli, visto che nella passata stagione ha sia segnato che servito un assist nella gara d’andata dello scorso campionato contro lo Spezia. Per di più il Sergente è diventato, nell’ultima gara, uno dei tre centrocampisti capaci di andare a segno in almeno sette stagioni consecutive in Serie A TIM con la maglia della Lazio, dopo Stefano Mauri (11) e Senad Lulic (otto). Insomma, nel mirino giocatori importanti.