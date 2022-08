Milinkovic, tutto è ancora possibile. E la Lazio...

Tanti dubbi e poche certezze per quel che riguarda la situazione di Sergej Milinkovic. E intanto la Lazio pensa al sostituto

Tanti dubbi e poche certezze per quel che riguarda la situazione di Sergej Milinkovic. Infatti, come sottolineato da Il Messaggero, fino a fine agosto, tutto può succedere.

Kezman potrebbe presentare un’offerta allettante per il serbo e a quel punto i biancocelesti potrebbero prenderla in considerazione. E intanto come possibile sostituto il sogno resterebbe sempre Zielinski, con il Napoli che però potrebbe sparare alto e chiedere 40 milioni.