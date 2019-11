Milinkovic ripensa alla Coppa Italia: «Che ricordi!» FOTO

Milinkovic, il Sergente ricorda la vittoria della Coppa Italia lo scorso anno, gara in cui segnò la rete del vantaggio della Lazio

Sono passati quasi sei mesi dalla vittoria della Lazio in Coppa Italia contro l’Atalanta. La stagione è ormai passata, una nuova è in corso con tanti obiettivi da raggiungere. Alcuni ricordi però non si potranno mai cancellare, tra questi proprio quella notti di maggio.

A ricordarcelo è il Sergente Milinkovic che in una sua Instagram stories ha ripubblicato proprio il post che scrisse quella notte dopo aver alzato al cielo la coppa: «Che ricordi!».