Milinkovic, col Genoa per ritoccare i suoi numeri. Ma il futuro...

Milinkovic, 9 gol e 8 assist in campionato, vuole ritoccare i suoi numeri col Genoa. Il futuro però sembra sempre più lontano dalla Lazio

Milinkovic-Savic vuole finire alla grande questa stagione e trascinare la Lazio in Europa League. Domani il Sergente sarà titolare contro il Genoa con tutta l’intenzione di ritoccare i suoi numeri che al momento recitano 9 gol e 8 assist.

Il futuro però sembra essere lontano dalla Lazio: come riporta il Corriere della Sera infatti, il centrocampista è l’indiziato principale a lasciare i biancocelesti per permettere alla società di sbloccare il mercato in entrata. PSG e Manchester United sono sulle sue tracce. Lotito parte da una base di 60 milioni di euro.