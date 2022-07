Un buongiorno speciale da Milinkovic: il centrocampista si è improvvisato barista per un simpatico video sui social

Non solo calciatore, Milinkovic è anche un ottimo barista. Professionalità e sempre un sorriso per i suoi clienti compagni: il Sergente si è prestato ad un simpatico siparietto sui social, per dare il buongiorno ai tifosi della Lazio.