Milinkovic Al-Hilal, il serbo in Arabia non conosce la sconfitta e arriva una grande notizia per il club

Milinkovic Al Hilal, prosegue il periodo d oro per la formazione araba dell’ex biancoceleste al quale si aggiunge un ottima notizia

Se per la Lazio la stagione risulta essere altalenante nonostante il cambio di allenatore, per un ex biancoceleste sembrerebbe che la situazione non sia cosi. Milinkovic infatti con il suo Al Hilal prosegue spedito verso il finale di stagione, senza conoscere sconfitta dopo anche il successo in Supercoppa. Per gli arabi arriva anche la notizia del prolungamento di Jorge Jesus.