Milinkovic a caccia del goal: la rete europea manca da due anni e mezzo

Porto Lazio sarà anche l’occasione per Milinkovic di tornare al goal in Europa: una rete manca dalla gara col Rennes dell’ottobre 2019

Milinkovic-Savic vuole lasciare il segno nella gara di domani sera tra Porto e Lazio, andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Come riporta l’edizione romana del Corriere della Sera infatti, i numeri del Sergente in Europa non sono minimamente paragonabili a quelli nelle competizioni nostrane.

In Serie A ha messo segno 45 reti in 218 gare, in Coppa Italia 5 in 21. A livello europeo, dove è andato a referto cinque volte in 38 gare, il digiuno dura addirittura da due anni e mezzo (gara col Rennes dell’ottobre 2019).

Per ambire a palcoscenici più importanti il serbo dovrà trascinare la Lazio anche in ambito continentale. La scadenza del contratto al 2024, senza rinnovo, ne renderà inevitabile la partenza in estate a fronte di un’offerta importante, ma senza grandi prestazioni fuori dai confini nazionali sarà dura per lui spiccare il grande salto.