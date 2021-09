Milan, Pioli sceglie la coppia d’attacco in vista della Lazio

In assenza di Giroud, Pioli studia le alternative in attacco per Milan Lazio. Una coppia su tutte è la fovorita, ecco quale

Chi sostituirà Giroud? Il Milan domenica scenderà in campo contro la Lazio per la terza giornata di Serie A. In attacco però non ci sarà il francesce, alle prese con il Covid. Ecco allora che Pioli studia le altrenative. Secondo le ultime voci il favorito è Rebic ma per la Gazzetta dello Sport la coppia che ‘accenderà’ il match è un’altra: Ibrahimovic-Brahim Diaz.

Secondono la rosea, il 10 e l’11 sono pronti ad accendere l’attacco del Milan. Difficile pensare che lo passano fare dal primo minuto contro la Lazio visto che Ibra non dovrebbe partire dal primo minuto, ma anche a partita in corsa i due potrebbero essere un’arma.