Milan Lazio, i biancocelesti sfidano il tabù San Siro: una sola vittoria in 35 anni

Milan Lazio, domenica sera i biancocelesti sfidano il tabù di San Siro: Dal 1990 a oggi solo una vittoria in trasferta contro i rossoneri

Domenica sera la Lazio scende in campo contro il Milan a San Siro e, come riportato dal Messaggero, si tratta di una sfida tabù per i biancocelesti. La trasferta milanese contro i rossoneri infatti dalla stagione 1989/90 a oggi ha portato appena a due vittorie.

La prima il 3 settembre 1989 con l’autogol di Maldini e poi il 3 novembre 2019 quando Immobile e Correa regalarono la vittoria ai biancocelesti. Per il resto i risultati sono impietosi: 11 pareggi e 23 vittorie per i rossoneri, che hanno segnato 60 gol rispetto ai 27 dei capitolini.