Milan-Lazio, tensione nel finale. Espulsione per mister Sarri

Milan-Lazio, al fischio finale attimi di tensione tra Ibrahimovic e Lucas Leiva. Nell’occasione è arrivata l’espulsione per Sarri

La Lazio esce sconfitta meritatamente da San Siro contro un Milan pressoché in controllo per gran parte del match. Al momento del fischio finale di Chiffi ci sono stati attimi di tensione in seguito a piccolo scontro tra Ibrahimovic e Lucas Leiva.

I due sono stati prontamente separati, ma mister Sarri ha evidentemente protestato in seguito all’accaduto, tanto che è arrivata l’espulsione per il tecnico biancoceleste.