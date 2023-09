Milan-Lazio, preoccupa Immobile: possibile sorpresone in attacco

Incognita dell’ultima ora per la Lazio di Maurizio Sarri in vista del Milan, il tecnico pronto a giocarsi una carta a sorpresa in attacco

Ultime ore d’attesa e poi finalmente Lazio e Milan si ritroveranno sul terreno di gioco di San Siro pronte a darsi battaglia. Proprio in questi minuti il tecnico Maurizio Sarri sta limando gli ultimi dubbi di formazione, in particolar modo per quanto concerne l’attacco biancoceleste.

Come riportato da Il Messaggero, qualora Ciro Immobile non dovesse dare le giuste garanzie ai capitolini, Valentín Castellanos sarebbe pronto a fare il suo debutto dal 1’. Attenzione però, perchè il mister campano starebbe valutando anche l’ipotesi Felipe Anderson nelle vesti di falso nueve. In tal caso tornerebbe utile pure la carta Isaksen per privare i rossoneri di punti di riferimento in campo.