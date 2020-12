Milan Lazio, senza Kessie i rossoneri hanno vinto solo due volte in tre anni

Curiosa statistica riguardante Frank Kessie: senza l’ivoriano il Milan ha giocato otto volte vincendo solo due volte

La Lazio vuole chiudere al meglio il suo 2020 e, dopo la preziosa vittoria contro il Napoli, cercherà la replica mercoledì sera a San Siro contro il Milan. I rossoneri, però, sono falcidiati da infortuni e squalifiche. Mancheranno infatti Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer e Frank Kessie.

Proprio sull’ivoriano la Gazzetta dello Sport offre un interessante statistica: dal suo arrivo in rossonero nel 2017/18, l’ivoriano ha saltato solamente otto partite in Serie A. Una sola nella prima stagione, quattro nella seconda e tre nella scorsa. Per il resto praticamente sempre in campo da titolare. E i numeri del Milan in campionato senza di lui sono preoccupanti: considerando queste otto partite, solo in due occasioni sono arrivati i tre punti e il Diavolo ha perso ben quattro volte.