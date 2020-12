Il Milan è tornato ad allenarsi per una seduta defaticante in vista del match di mercoledì contro la Lazio. Il report

Allenamento defaticante per il Milan oggi a Milanello in vista della gara di mercoledì contro la Lazio: impossibile il recupero di Ibra, Bennacer, Kjaer e Gabbia; si proverà invece a riavere Rebic e Tonali.

Come riporta Milannews24.com, sarà fondamentale per l’ex Brescia l’allenamento di domani visto che quello odierno non l’avrebbe sostenuto a prescindere in quanto sessione defaticante. Nel caso di assenza Tonali potrebbe essere sostituito da uno tra Calabria e Calhanoglu.