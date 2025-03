Milan Lazio, biancocelesti a caccia di punti contro le Big: gli scontri diretti sono un problema

Milan Lazio, biancocelesti pronti a sfatare il tabù San Siro, in cui non vince dal 1990 e dare anche una svolta negli scontri diretti

Milan Lazio è un’occasione per i biancocelesti di sfatare il tabù San Siro – in cui non vince dal 1990 – e non solo: come riportato da La Repubblica anche per migliorare i numeri della squadra negli scontri diretti.

Nelle sfide contro le prime dieci della classifica infatti i numeri non sono rassicuranti: i biancocelesti hanno vinto solo contro Bologna e Napoli, e poi i pareggi con Atalanta, Napoli di nuovo e Milan a inizio anno per un totale di 9 punti, un bottino molto magro.