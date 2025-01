Milan Lazio Primavera 0-0, l’avventura di Pirozzi parte con un pareggio. Reti inviolate al Vismara: i dettagli

Milan Lazio Primavera termina con il risultato di 0-0: nessuna delle due si fa male al Vismara. Parte così l’avventura di Pirozzi

Parte con un pareggio per 0-0 l’avventura di mister Sergio Pirozzi sulla panchina della Lazio Primavera. Al Vismara, in casa del Milan, è andata in scena la prima partita di questo 2025 per i baby biancocelesti, che non sono però riusciti a trovare i tre punti.

Termina a reti inviolate, per un pareggio che consente ai capitolini di salire a quota 28 punti dopo 18 giornate, momentaneamente all’ottavo posto in attesa delle altre gare.