Milan-Lazio, i precedenti della sfida del Meazza

Milan-Lazio, a pochi giorni dalla partita del Meazza ripercorriamo i precedenti della gara contro i rossoneri fino a domenica sera

Archiviata la partita persa ieri sera contro l’Inter, domenica sera la Lazio tornerà in campo nuovamente al Meazza ma questa volta contro il Milan di un altro grande ex ossia Conceicao. La sfida sarà fondamentale per entrambe le due compagini, visto che in palio c’è un posto nella prossima Champions League. Domenica sarà il 192°incrocio e il bilancio attuale recita quanto segue ossia: 86 vittorie Milan, 65 pareggi e 40 le vittorie biancocelesti e l’ultimo successo delle aquile risale al 24 Gennaio 2023 all’Olimpico, in cui i capitolini si imposero con un netto 4-0