Milan-Lazio, Pioli vuole recuperare Tonali e Rebic: c’è ottimismo

Ottimismo in casa Milan per il recupero di Tonali e Rebic verso la sfida con la Lazio. Il tecnico Pioli ci crede

Oggi sarà la giornata decisiva per capire se Pioli avrà a disposizione Tonali e Rebic per la sfida contro la Lazio. I due giocatori del Milan, fermi già da qualche giorno, potrebbero recuperare per il match di San Siro.

Come spiega il Corriere dello Sport, il recupero più probabile è quello del croato, fermo a causa di una contusione al piede. L’ex Brescia, invece, ha riportato un risentimento all’adduttore destro: sarà convocato solamente se darà garanzie.