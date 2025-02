Milan Lazio, le probabili formazioni: le possibili scelte di Conceicao e Baroni

Milan Lazio, alla vigilia della partitissima di Sansiro ecco quali potrebbero essere le possibili scelte da parte dei due allenatori

Nonostante l’amarezza per l’eliminazione in Coppa Italia con l’Inter, la Lazio è pronta a ripartire e dovrà farlo nuovamente al Meazza con il Milan, se vuole non perdere il terreno per la zona Champions. Alla vigilia della delicata sfida con i rossoneri, queste le probabili scelte dei due allenatori Conceicao e Baroni, ricordando che la squadra milanese è attualmente impegnata a Bologna per il recupero con il Bologna

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Joao Felix; Gimenez. All. Conceicao.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Baroni.