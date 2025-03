Milan Lazio, Calvarese fa chiarezza sugli episodi di ieri

Milan Lazio, l’ex arbitro analizza alla luce della partita del Meazza la direzione di gara di Manganiello e sul contatto avvenuto

Durante il video reso noto su Youtube alla luce della vittoria di ieri sera della Lazio contro il Milan, ha parlato Calvarese. L’ex arbitro analizza la direzione di gara di Manganiello focalizzandosi in particolare sul contatto in area tra Musah e Dia. Ecco cos ha detto

PAROLE – Partita complessa per Manganiello negli episodi. Il primo quando Musah perde palla a centrocampo, la recuoera Dia e si invola verso la porta. Il senegalese prende palla con la punta dello scarpino, subito dopo l’americano sembrerebbe prendere il pallone e Manganiello lascia proseguire. Le immagini che passa il Var se devo essere sincero non chiariscono del tutto, mi rimane il dubbio, anche perché se avesse fischiato fallo sarebbe stato rosso per DOGSO. Ed è giusto secondo me il cartellino rosso estratto a Pavlovic che stende Isaksen partito in campo aperto verso la porta, seppur in posizione defilata, a prescindere se sia per fallo grave di gioco o per DOGSO, è assolutamente sostenibile. Infine, è giusto anche il rigore concesso per un fallo sempre su Isaksen da parte di Maignan, perché anche se in live ho pensato che non fosse falloso, rivedendolo poi al monitor effettivamente Maignan nonostante faccia di tutto per evitare il danese, lo prende con il ginocchio. Quindi giusto il penalty, ma giusto soprattutto l’on field review