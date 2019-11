Paolo Maldini ha presentato la gara tra il Milan e la Lazio

Paolo Maldini, attuale dirigente rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky per presentare la sfida tra il Milan e la Lazio. Ecco le parole dell’ex difensore.

PARLA MALDINI – «Dobbiamo giocare partita per partita per uscire da una posizione di classifica delicata. Non è una partita decisiva ma importante, perchè le altre corrono. Non possiamo perdere il passo con queste squadre. Ciro Immobile? Lui scatta per 95 minuti, è la sua forza. Ha una capacità fisica incredibile, lo trovi sempre in profondità».