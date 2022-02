Ielpo: «Lazio e Milan? Ricordi che custodisco nel cuore»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mario Ielpo, ex di Milan e Lazio, ha parlato del suo passato in entrambe le squadre: ecco le sue parole a poche ore dal match

Questa sera, Milan e Lazio si sfideranno sotto le luci di San Siro nella gara valida i quarti di Coppa Italia. Mario Ielpo, doppio ex d’eccezione, ha parlato dell’importanza che le due squadre hanno per lui, le sue parole per Milannews.it:

«Cosa rappresentano per me Lazio e Milan? L’inizio e la fine della mia carriera anche se, a dir la verità, la vera carriera è stata a Cagliari sportivamente parlando per aver fatto più di duecento presenze solo in campionato. La Lazio mi ha visto crescere, è stata la mia adolescenza. Il Milan, in quegli anni, era la squadra più forte del mondo. Due squadre che mi riportano alla mente tanti ricordi che porto gelosamente nel cuore».