Milan Lazio 0-1, si sblocca la partita al Meazza con Zaccagni che porta in vantaggio i biancocelesti! – VIDEO

Milan Lazio, il capitano biancoceleste porta in vantaggio le aquile con un gran gol che rompe l’equilibrio al Meazza

Si sblocca ufficialmente la gara tra Milan e Lazio, con i biancocelesti che stappano il risultato grazie alla rete realizzata da Zaccagni. Il capitano delle aquile al 27′ in spaccata in area di rigore, approfittando di una trattenuta non sicura da parte di Maignan dopo la conclusione sulla destra di Marusic, approfitta e non da scampo al portiere francese