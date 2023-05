Sarri non ha dubbi: contro il Milan tocca ancora a Marcos Antonio

Con Cataldi e Vecino out, Maurizio Sarri riproporrà in regia Marcos Antonio nella sfida di domani contro il Milan a San Siro

Momento magico per Marcos Antonio. Dopo la splendida partita contro il Sassuolo, condita dall’assist per il vantaggio di Felipe Anderson, il brasiliano sarà titolare anche domani contro il Milan a San Siro.

Sarri infatti, con Cataldi e Vecino out per infortunio, dovrà affidarsi alle geometre del brasiliano per cercare di portare a casa altri punti preziosi per la qualificazione Champions della Lazio.