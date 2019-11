Milan-Lazio, dove seguire diretta TV e Live Streaming

Dove seguire diretta TV e Live Streaming di Milan-Lazio, match valido per la 11^ giornata del campionato di Serie A 2019/2020

Dopo la vittoria sofferta contro la Spal, il Milan sarà impegnato nel match casalingo contro la Lazio, reduce da una schiacciante vittoria ai danni del Torino e, a quota 18 punti in classifica, è in quinta posizione ad una sola lunghezza dai ‘cugini’ della Roma. Il match è in programma domenica 3 novembre 2019 alle ore 20.45 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Serie A (Canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà alle 20 con il pre-partita, l’analisi e la voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming su Sky Go, per chi è abbonato Sky, oppure su NOW TV, attraverso i ticket.

Milan-Lazio, la seduta d’allenamento

Tutti in campo a Formello in vista delle prove tattiche per il match contro il Milanche attende i biancocelesti domenica. Mister Inzaghi ha lavorato con il gruppo al completo e gli unici dubbi nascono in difesa. Acerbi giocherà di sicuro ma potrebbe essere affiancato da Bastos e Luiz Felipe (al posto di Patric e Radu). A destra invece ci sarà Lazzari dal primo minuto con Lulic a sinistra. Ritorno di Leiva a centrocampo con Milinkovic da un lato e Luis Alberto dall’altro. In attacco confermata la presenza di Ciro Immobile, in campo anche Correa

Milan-Lazio, le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandes; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.