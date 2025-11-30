Milan Lazio, Condò non ha dubbi! Ecco che ha detto su quella clamorosa occasione da gol dei biancocelesti

Milan Lazio, Condò non si nasconde: il giornalista spiega cosa è successo nella grande occasione della Lazio

La vittoria del Milan contro la Lazio ha preso forma fin dai primi minuti grazie a un intervento straordinario di Mike Maignan. Il portiere rossonero ha neutralizzato con una parata spettacolare il colpo di testa di Gila, un gesto tecnico che ha cambiato l’inerzia della partita e dato fiducia alla squadra.

L’episodio non è passato inosservato: Paolo Condò, intervenuto in diretta su Sky Sport 24, ha sottolineato con entusiasmo l’importanza di quella prodezza, definendola paragonabile a un rigore parato. Un momento chiave che ha segnato l’avvio del successo milanista e confermato ancora una volta il valore assoluto di Maignan tra i pali.

IL MIRACOLO DI MAIGNAN– «Questo è il terzo rigore che para. Il valore dei due rigori è che li para in finale di partita. Qui contro Gila permette al Milan un ingresso soft in gara e non subito col fiatone di dover recuperare: ha lasciato il Milan in attesa dell’occasione che prima o poi arriva sempre e contro la Lazio è arrivata a inizio secondo tempo».

