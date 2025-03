Milan Lazio, Conceicao detta le linee guida per invertire la rotta: «Sappiamo la responsabilità che abbiamo, con la Lazio conta solo vincere»

Milan Lazio, le parole di Sergio Conceicao in vista della sfida contro i biancocelesti di domani sera: «Tocca solo vincere»

Sergio Conceicao ha parlato in conferenza in vista di Milan Lazio: dopo gli ultimi risultati negativi il tecnico ha dettato la rotta per invertire subito la tendenza a cominciare da domani. Di seguito le sue parole.

CHE REAZIONE SI ASPETTA – «Vincere. Sappiamo della responsabilità del momento e di cosa è accaduto: per errori nostri o di altri. Risultato negativo, dobbiamo credere in momenti di piccole sfortune ma senza aggrapparci a questo. Lavorare su cosa non va e portare risultati: no altra strada».