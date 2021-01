Milan, la capolista accelera per un nuovo difensore: vicino Simakan

Milan, ecco il difensore per la capolista: vicino Simakan

Il Milan fa sul serio, vuole continuare a lottare per primeggiare in Serie A e dopo aver palesato qualche piccolo problemino in fase difensiva – quantomeno a livello numerico, essendo mancato per un mese Kjaer ed essendo ancora fuori casa il giovane Gabbia – sta cercando un profilo affidabile che possa spostare all’occorrenza Kalulu (che ha giocato e ben figurato contro Sparta Praga, Sassuolo e Lazio) nel suo originario ruolo di terzino. Sulle fasce i rossoneri sono coperti con i rientri di Conti (dall’infortunio) e Theo Hernandez dalla squalifica, con Calabria e Dalot che hanno dato sicurezza al reparto. Tuttavia a dare un turno di riposo ad uno tra Kjaer e Romagnoli potrebbe essere un nuovo innesto direttamente dal mercato di gennaio, che risponde all’identikit di Mohamed Simakan, centrale dello Strasburgo per cui – secondo la Gazzetta dello Sport – il Diavolo avrebbe offerto 15 milioni più bonus. Da registrare la concorrenza del Lipsia che vorrebbe “prenotare” il difensore per l’estate, ma secondo la rosea l’accordo con il Milan non sarebbe lontano. Il francese classe 2000 ha destato un’ottima impressione in Ligue 1 e i prossimi giorni saranno decisivi per l’affare in un verso o nell’altro: il club milanese vorrebbe chiudere a 15, i francesi vorrebbero incassare due o tre milioni in più. Di certo saranno ore calde.