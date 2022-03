Milan e Inter, la convalescenza non è ancora terminata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il derby di Coppa Italia tra Milan e Inter ha testimoniato le difficoltà recenti delle due squadre: meglio i rossoneri

Senza reti e con pochissime emozioni: non si può dire che Milan e Inter abbiano riscaldato la fredda serata di San Siro. La gara d’andata della semifinale tutta meneghina della Coppa Italia è finita in archivio tra parecchi sbadigli e la promessa di ritrovarsi tra una cinquantina di giorni, magari in condizioni migliori.

