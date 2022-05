Mihajlovic: «Futuro? Lunedì parlerò con la società, poi saprete tutto»

Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Genoa: le sue dichiarazioni

Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Genoa. Queste le dichiarazioni del tecnico sul suo futuro.

FUTURO – «Ognuno valuta il lavoro e voglio essere giudicato per quello. Ci siamo incontrati ieri, ci rincontreremo lunedì sera e poi saprete tutto. I matrimoni si fanno in due e io ho la coscienza pulita. Se dovessi non essere confermato, non è la prima volta e non sarà l’ultima. I tifosi sono sempre stati carini con me, li ringrazio per quello che mi hanno dato in questi anni e rimarranno per sempre nel mio cuore».