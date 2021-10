Mihajlovic contro il suo passato alla Lazio. E quella candidatura in estate...

Sinisa Mihajlovic affronta la Lazio, sua ex squadra dal 1998 al 2004. Il tecnico serbo era stato vicino ai biancocelesti in estate

Bologna-Lazio sarà anche la sfida tra Sinisa Mihajlovic e Maurizio Sarri. I destini dei due tecnici si sono sfiorati in estate, quando la Lazio abbandonata da Simone Inzaghi aveva attivato il casting per il posto da allenatore.

Dici Mihajlovic e pensi alle punizioni, ai trofei. Alle oltre 190 presenze in biancoceleste. Quel casting avrebbe potuto portarlo in estate dove ha costruito i maggiori successi in carriera, ma in veste di allenatore. La società ha scelto poi Maurizio Sarri, e ora i destini dei due si incrociano nuovamente, stavolta sul campo.

Lo riporta Il Corriere dello Sport.