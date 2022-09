Attraverso i social, la Lazio ha svelato con quale maglia scenderà in campo questa sera contro il Midtjylland

Manca sempre meno a Midtjylland-Lazio, match valevole per la seconda giornata dei gironi di Europa League. E attraverso il proprio profilo Twitter, il club biancoceleste ha fatto entrare i tifosi nello spogliatoio della MCH Arena mostrando anche con quale maglia scenderanno in campo Immobile&co..

La Lazio indosserà il kit Away contro i danesi, ovvero quello total black con gli inserti fluo sul petto.